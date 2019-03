Mit dem traditionellen "Morgestraich" hat am frühen Montagmorgen die Basler Fasnacht begonnen. Um vier Uhr wurde in der Innenstadt das Licht gelöscht und es folgte das Kommando "Morgestraich - vorwärts marsch!". Verkleidet sind die Fasnächtler mit Masken, die Larven genannt werden. Die mit einem ausführlichen Programm garnierten Feierlichkeiten dauern drei Tage an.