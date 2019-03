Russisches U-Boot vor Istanbul

Ein U-Boot der russischen Schwarzmeerflotte hat auf dem Weg in das Mittelmeer die Bosporus-Meerenge durchquert.

Die türkische Küstenwache begleitete das U-Boot 'Krasnodar', als es Istanbul passierte. Das Ziel des U-Boots ist nicht bekannt.

Russlands Marine spielte eine entscheidende Rolle im Syrienkonflikt, indem sie Raketenangriffe auf Ziele des Islamischen Staates startete und Kommandoposten, Waffen und Munitionsdepots zerstörte.

Die NATO ist besorgt über die zunehmenden Aktivitäten russischer U-Boote im Mittelmeer. Russland hat massiv in seine Marine investiert, insbesondere in U-Boote, so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Die russischen Aktivitäten in diesem Bereich sind jetzt auf dem höchsten Niveau seit dem Kalten Krieg.