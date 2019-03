Berlusconi-Prozess: Mysteriöser Tod einer Zeugin (33)

Nach dem plötzlichen Tod einer Zeugin im Prozess gegen den früheren Ministerpräsidenten Berlusconi ermittelt die Justiz. Das 33 Jahre alte Model war in einem Krankenhaus gestorben, möglicherweise an einer Vergiftung. Eine Exhumierung soll Klarheit bringen. Die junge Frau soll an ausschweifenden Sex-Parties des Ex-Regierungschefs teilgenommen haben, auch "Bunga-Bunga-Partys" genannt.

"Es ist immer traurig, wenn ein junger Mensch stirbt. Ich habe diese Frau allerdings niemals getroffen oder mit ihr geredet. Nach allem, was ich über den Fall gelesen habe, finde ich ihn absurd", sagte Berlusconi auf die Nachricht angesprochen. Er hatte immer schon jeden angeblichen Kontakt zu dem Model abgestritten.

Imane Fadil war eine der zentralen Zeuginnen im sogenannten "Ruby"-Prozess gegen Berlusconi. Dabei ging es um Sex mit minderjährigen Prostituierten.

Das Ruby-Verfahren gegen Silvio Berlusconi war eines der brisantesten in der italienischen Nachkriegsgeschichte. In erster Instanz war der Ex-Regierungschef zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Später dann wurde er aus Mangel an Beweisen freigesprochen.