Laut EU-Diplomaten soll der Brexit bis zum 7. Mai oder bis Ende 2019 aufgeschoben werden

Laut EU-Diplomaten sind bei den Beratungen auf dem Gipfel in Brüssel verschiedene neue Daten im Gespräch. Der Brexit könnte laut EU-Diplomaten, die die Agentur Reuters zitiert, bis zum 7. Mai oder bis Ende 2019 verschoben werden.

Nach EU-Kommissionpräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk will auch die britische Premierministerin Theresa May eine Pressekonferenz geben.