Deutschland: Terrorverdächtige Islamisten festgenommen

Bei Razzien in Hessen und Rheinland-Pfalz sind mehrere Verdächtige festgenommen worden, die einen islamistischen Anschlag planten, wie die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mitteilte. Die Hauptverdächtigen sind demnach ein 21-jähriger Mann aus Offenbach und zwei 31 Jahre alte Brüder aus Wiesbaden, die der salafistischen Szene in der Region angehören. Insgesamt seien mindestens zehn Personen im Alter von 20 bis 42 Jahren verhaftet worden, die ein Attentat mit Fahrzeugen und Schusswaffen vorbereiteten.

An den Anti-Terror-Einsätzen am frühen Morgen waren laut Berichten etwa 200 Beamte des LKA Hessen sowie mehrere Spezialeinheiten beteiligt.