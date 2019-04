Gibraltar: Britische Kolonie

Die EU betrachtet Gibraltar als britische Kolonie. Dafür hat sich der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des EU-Parlaments ausgesprochen.

Nach monatelangen Verhandlungen setzte Spanien durch, dass in der Reform des Visaregimes, die nach dem als wahrscheinlich angesehenen Fall eines harten Brexit in Kraft treten soll, in einer Fussnote Gibraltar als Kolonie der britischen Krone Bezug genommen wird.

Die Einschätzung Gibraltars als Kolonie war lange ein Streitpunkt, der erst dann entschärft wurde, nachdem der britische Berichterstatter Claude Moraes entlassen worden war. Ohne Moraes am Tisch war die Verständigung möglich.

Zwei Mal haben die rund 30.000 Koloniebewohner schon über ihre Zukunft abgestimmt: Stets mit einem klaren Ergebnis: 1967 sprachen sich 99 Prozent gegen einen Anschluss an Spanien aus. 2002 lehnten mehr als 90 Prozent auch eine zwischen Madrid und London geteilte Souveränität Gibraltars ab.