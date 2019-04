Klopp im CL-Halbfinale - Guardiola raus

Tottenham Hotspur steht erstmals im Halbfinale der Fußball-Champions-League. Die Londoner verloren das Viertelfinal-Rückspiel beim Premier-League-Konkurrenten mit 3:4, sind aber nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel aufgrund der auswärts mehr erzielten Tore weiter.

Die Zuschauer in Manchester erlebten einen verrückten Spielbeginn mit fünf Toren in 21 Minuten - das gab es noch nie zuvor in der Königsklasse. Für Tottenham trafen zwei Mal Son und Llorente. Bei den Citizens trugen sich Sterling ebenfalls zwei Mal sowie Agüero und Bernardo Silva in die Torschützenliste ein. Die Spurs spielen nun in der Runde der letzten vier gegen die Überraschungsmannschaft von Ajax Amsterdam.

Liverpool leicht und locker

Mit einem vermeintlich größeren Kaliber, dem FC Barcelona, wird sich der FC Liverpool auseinandersetzen müssen. Die Elf des deutschen Trainers Jürgen Klopp gewann auch das Rückspiel beim FC Porto. Auf das 2:0 im Hinspiel folgte ein ebenso souveräner 4:1-Erfolg. Für die Reds trafen Mané, Sala, Roberto Firmino und van Dijk.