Europawahl: euronews-Interview mit Linken-Spitzenkandidatin Tomic

In unserer Interviewreihe mit den Spitzenkandidaten für die EU-Kommissionspräsidentschaft ist heute Violeta Tomic an der Reihe. Die Slowenin ist Spitzenkandidatin der Europäischen Linken. Ihrer Einschätzung nach steht die EU an einem Wendepunkt. Sie könne nur überleben, wenn sie Menschen überzeuge, die in den letzten Jahren zurückgelassen worden seien, so Tomic zum Wahlkampfauftakt. Es müsse normale Gehälter und Renten sowie soziale Gerechtigkeit geben, dann könne man von einem neuen, besseren und sichereren Europa träumen.

Das Interview ist ab 16 Uhr im englischsprachigen euronews-Programm "Raw Politics" zu sehen.