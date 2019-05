DiCaprio präsentiert neuen Formel-E-Dokumentarflm in Cannes

Zur Premiere des Formel-E-Dokumentarfilms "And We Go Green" zeigte sich Hollywoodstart Leonardo DiCaprio in Begleitung von Schauspielerkollege Orlando Bloom auf dem roten Teppich von Cannes. Der Film wurde von DiCaprio produziert, unter der Regie von Fisher Stevens und Malcolm Venville. Er begleitet eine Saison der Formel-E. Im Vorfeld zur Premiere scherzte Alejandro Agag, CEO der Formel E, dass DiCaprio zwar während der Produktion nicht am Steuer sitzen durfte, er ihm aber gerne einen Rennwagen zur Verfügung stelle. Formel-E-Pilot Jean-Eric Vergne, der im Film als Champion aus der Saison hervorgeht, sagte, es war ein "großer Moment", neben DiCaprio den roten Teppich in Cannes als Star eines Films zu betreten. "Wir machen Elektroautos sexy", verkündete Vergne und fügte hinzu, dass er hofft, dass der Sport dazu beitragen wird, bei jungen Generationen die umweltfreundlichere Alternative zur Formel-1 zu propagieren.