Schildkröte zum Frühstück

Schimpansen fressen auch Schildkröten. Das haben Forscher aus Leipzig und Osnabrück herausgefunden. Im Loango Nationalpark in Gabun filmten sie die Affen dabei, wie sie die Schildkrötenpanzer gegen Bäume schlugen, um sie zu knacken und an das Fleisch zu kommen. Es ist das erste Mal, dass Affen beim Fressen der Reptilien beobachtet wurden. Diese Schlagtechnik verwenden Schimpansen auch, um harte Früchte zu öffnen.

Dass Schimpansen Jagd auf Schildkröten machen, ist nicht das Einzige, was die Wissenschaftler überrascht hat. Sie konnten auch dokumentieren, wie die Tiere am Abend Reste der Beute in Astgabeln verstauten – um sie dann am nächsten Tag zum Frühstück zu verspeisen. Der Beweis dafür, dass auch freilebende Schimpansen für die Zukunft planen können – was bislang nur bei Affen beobachtet wurde, die von Menschen aufgezogen wurden.