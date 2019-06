Nations League Halbfinale in Portugal

15 Jahre nach der Heim-EM 2004 bietet sich Portugal und Cristiano Ronaldo erneut die Chance auf einen Titel im eigenen Land. Portugal trifft im Halbfinale der UEFA Nations League auf die Schweiz.

Der Europameister bereitet sich in Porto auf die erste Partie des Final-Four-Turniers vor. Am Sonntag, den 9. Juni findet am gleichen Ort das Finale statt.

England trifft im zweiten Halbfinale im nahe gelegenen Guimarães auf die Niederlande.

Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych kommt in der Begegnung zwischen Gastgeber Portugal und der Schweiz zum Einsatz. Der 43 Jahre alte Referee leitet an diesem Mittwochabend die erste Partie, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Für Brych wird es der 101. Einsatz in einem UEFA-Wettbewerb, sein Jubiläum hatte er zuletzt im Champions-League-Halbfinale bei Ajax gegen Tottenham gefeiert.