Zeile aus neuem Song von Sarah Connor von Radiosender zensiert

Auf ihrer Facebook-Seite bedankt sich die Sängerin Sarah Connor bei "mutigen" Radiosendern wie HR3 dafür, dass sie ihren neuen Song "Vincent" von Anfang an gespielt haben. Das ist aber nicht überall so. Die Programmdirektorin von Antenne Bayern hat entschieden, dass eine Zeile aus dem Lied gestrichen wird. Denn es müsse nicht sein, dass kleine Kinder das hören, sagt Ina Tenz zu dpa.

Dabei geht es um diese Textzeile: 'Vincent kriegt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt, er hat es oft versucht und hat sich angestrengt" Der Song handelt vom Coming-Out eines Jugendlichen, der tatsächlich existiert und Sohn einer Freundin sei, erzählte Sarah Connor im RBB. Weiter lautet der Text: "Er denkt nur an ihn. (...) Mama, ich kann nicht mehr denken, ich kann nicht mehr denken, ich glaube, ich will das nicht. (...) Mama, ich glaub, ich muss sterben. (...) Es ist nur Liebe, dafür gibt's keine Medizin."

"Vincent" ist der erste Song aus dem neuen Album «Herz Kraft Werke». Ina Tenz von Antenne Bayern meint, ihr Sender unterstütze das Thema Toleranz, aber: "Ich möchte Sarah Connor erleben, wie sie künftig ihrem kleinen Sohn erklärt, was damit gemeint ist.“ Die britisch-deutsche Sängerin ist 38 Jahre alt und hat vier Kinder.

Vielleicht finden einige noch weitere Textzeilen nicht nach ihrem Geschmack. "Keiner pisst in mein Revier", lautet eine Kriegserklärung an jede, die sich ihrem Liebsten unsittlich nähern sollte. "Verguck' dich nicht", warnt Connor, "Hannibal Lecter ist nichts gegen mich". Und weiter: "Denn geht es um ihn, breche ich alle Gesetze, ich steig' in den Ring, und dann gibt es Verletzte." Versöhnlich klingt am Ende des Albums die Liebeserklärung "Für Dich" an ihren Mann, den Produzenten Florian Fischer.

Laut BILD, die zuerst über die Zensur berichtete, ist "Vincent" in den ITunes-Charts in Deutschland derzeit auf Platz 1.