Silk Way Rally 2019: Die Sieger stehen fest

View this post on Instagram

OFFICIAL RESULTS We are happy to congratulate winners and all the competitors of the Silk Way Rally 2019. Пооздравляем победителей и участников Международного ралли «Шелковый путь-2019» с успешным завершением гонки! ⠀ Crossed the finish line: 77 vehicles 22 bikes/quads 12 trucks 43 cars ⠀ BIKES Sunderland Sam 6 Short Andrew 29 Van Beveren Adrien 10 ⠀ CARS Al-Attiya Nasser 201 Han Wei 208 Pelichet Jérome 212 ⠀ TRUCKS Shibalov Anton 303 Karginov Andrey 300 Mardeev Airat 302 ⠀ THANK YOU all our fans for being with us all these days 🙌 Спасибо всем, кто был с нами все эти дни. ⠀ 📆 6-16 July, 2019 🇷🇺 Russia 🇲🇳 Mongolia 🇨🇳 China #SilkWayRally2019 #SWR2019