Bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Gangs in einem Gefängnis in Brasilien sind mindestens 52 Menschen getötet worden. Offiziellen Angaben zufolge wurden 16 von ihnen geköpft.

In der Justizvollzugsanstalt in Altamira im Bundesstaat Para brach auch ein Feuer aus, so dass weitere Gefangene erstickten.

Die Aufständischen hatten zwei Justizbeamte als Geiseln genommen, diese wurden aber später befreit. Revolten sind in brasilianischen Gefängnissen keine Seltenheit.