Erneut Grindelwale gestrandet, 20 Tiere sterben

Im Südwesten Islands sind rund 50 Grindwale gestrandet. Durch eine Rettungsaktion überlebten etwa 30 der Tiere, 20 starben trotz der Bemühungen der Rettungskräfte.

Vor rund zwei Wochen waren im Westen der Insel bereits 52 Wale tot am Strand aufgefunden worden.

Die Wale strandeten in der Region Garður, etwa 50 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt.

Dutzende von Freiwilligen eines lokalen Such- und Rettungsteams wechselten sich die ganze Nacht ab, warteten auf die Flut und versuchten, die Tiere nass zu halten.

Elva Tryggvadottir, die die Operationen leitete, erklärte, dass die Retter vor Ort von einem Meeresbiologen und einem Tierarzt unterstützt wurden. "Dank der Hilfe dieser Spezialisten haben wir gelernt, wie wir uns in Gegenwart von Walen zu verhalten haben. Rettungsschwimmer sind normal nicht in solch einer Situation, es war eine neue Erfahrung für uns alle", sagte sie. "Man konnte die Wale atmen hören und ihre Bewegungen sehen. Wir haben Decken, Handtücher, etc. mitgebracht. Wir hatten auch Wasserpumpen, um die Tiere mit Meerwasser zu versorgen", fügte Tryggvadottir hinzu.

Grindwale gehören zu einer im Atlantik vorkommenden Art, die auf 500.000 bis 800.000 Individuen geschätzt wird. Sie sind besonders anfällig, wenn sie sich der Küste nähern, um ihre Beute zu jagen, und die Küstengewässer flach sind.

Die Gründe, warum sie stranden - und zwar in so großer Zahl - bleiben mysteriös. Einige Theorien deuten auf Magnetfeldstörungen hin, andere auf die zentrale Rolle eines dominanten Individuums in einer Gruppe, die ihm "egal was passiert" folgt, erklärte Gisli Vikingsson vom Reykjavik Marine Research Institute im vergangenen Juli.

Die Meeresbiologin Edda Magnusdottir, die vom isländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehunternehmen RÚV interviewt wurde, vermutete, dass die Wale wahrscheinlich eine Makrelenschule in der Nähe der Küste jagen würden und aufgrund des flachen Meeresbodens stranden.