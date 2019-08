US-Bundesgericht verfügt Beschlagnahme der Grace 1

Im Konflikt um den Supertanker Grace 1 hat ein US-Bundesgericht in Washington die Beschlagnahmung des vor Gibraltar liegenden Schiffes verfügt. Die Begründung lautete auf Verstöße gegen US-Sanktionen, Geldwäschegesetze und Terrorismusstatuten. Das Gericht ordnete auch die Beschlagnahmung des Öls an Bord an, das aus dem Iran stammen soll.

Die zuständige US-Staatsanwaltschaft erklärte, das Schiff sei Teil eines Plans der iranischen Revolutionsgarden zur Unterstützung illegaler Lieferungen nach Syrien.

Das Schiff wurde Anfang Juli festgesetzt. Das höchste Gericht Gibraltars hatte am Donnerstag die Freigabe des Tankers zum Auslaufen bestätigt. Diese Entscheidung hatte das Außenministerium inTeheran als Demütigung für die USA bezeichnet..