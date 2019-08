Coutinho ist jetzt die Nummer 10 bei den Bayern

View this post on Instagram

Hoje é o início de uma parte muito importante da minha carreira. Estou muito feliz e honrado por fazer parte deste grande clube @fcbayern Farei tudo possível para ajudar a equipe a conquistar troféus e espero que juntos possamos celebrar. Obrigado a todos! que DEUS abençoe este novo capítulo. 🙏 SERVUS🤙🏻 Today is the beginning of another important part of my career. I'm very happy proud and honoured to be part of this great club @fcbayern . I will do everything possible to help the team, conquer many trophies and I hope that together we will celebrate a lot in the year to come. Thank you all! That GOD bless this new chapter. 🙏🏻 SERVUS 🤙🏻