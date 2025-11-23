Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Fans stehen vor dem renovierten Camp Nou vor dem Anpfiff. In Barcelona in Spanien steigt am Samstag das La-Liga-Spiel zwischen Barcelona und Athletic Bilbao.
No Comment

Video. Camp Nou öffnet nach zwei Jahren: Barça-Fans zurück

Zuletzt aktualisiert:

Nach mehr als zwei Jahren Renovierung öffnete das Camp Nou wieder seine Tore. 45.000 Barça-Fans feierten eine emotionale, lang ersehnte Rückkehr ins Stadion.

Das Camp Nou hat am Samstagabend wieder seine Tore geöffnet. Nach mehr als zwei Jahren Umbau durften die Barcelona-Fans zurückkehren.

Rund 45.000 Fans füllten das Stadion mit halber Auslastung und feierten die Rückkehr in ihr legendäres Heimstadion.

Für viele bedeutete dieser Abend das Ende von 900 Tagen Warten im weit entfernten Olympiastadion.

Doch bis das Camp Nou im neuen Gewand fertig ist und 105.000 Zuschauer fasst, bleibt noch viel zu tun.

Die oberste Tribüne des Camp Nou ist weiterhin größtenteils ein Gerippe aus Metall- und Betonträgern und -pfeilern. Über dem Stadion ragen riesige Baukräne, gut sichtbar von den Rängen. Mancher Bereich wirkt weiterhin wie eine Baustelle.

