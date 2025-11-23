Video. Camp Nou öffnet nach zwei Jahren: Barça-Fans zurück

Das Camp Nou hat am Samstagabend wieder seine Tore geöffnet. Nach mehr als zwei Jahren Umbau durften die Barcelona-Fans zurückkehren.
Rund 45.000 Fans füllten das Stadion mit halber Auslastung und feierten die Rückkehr in ihr legendäres Heimstadion.
Für viele bedeutete dieser Abend das Ende von 900 Tagen Warten im weit entfernten Olympiastadion.
Doch bis das Camp Nou im neuen Gewand fertig ist und 105.000 Zuschauer fasst, bleibt noch viel zu tun.
Die oberste Tribüne des Camp Nou ist weiterhin größtenteils ein Gerippe aus Metall- und Betonträgern und -pfeilern. Über dem Stadion ragen riesige Baukräne, gut sichtbar von den Rängen. Mancher Bereich wirkt weiterhin wie eine Baustelle.