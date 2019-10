Kürbis-Festival in Kalifornien

In Half Moon Bay in Kalifornien ist wieder das inzwischen schon traditionelle Kürbis-Fest, das Arts and Pumpkin Festival, über die Bühne gegangen. Es war die 49. Auflage der Veranstaltung.

Zu sehen gab es unter anderem eine Kürbis-Parade, diverse ausgefallene Kürbiskreationen und ein Pumpkin-Pie-Wettessen.

Außerdem wurde der schwerste Kürbis gekürt. Für das 986 Kilo schwere Ungetüm strich der Besitzer satte 15.00 Dollar Preisgeld ein.