New York: Aussichtsplattform mit Glasboden in 345 Metern Höhe

In New York ist jetzt eine Aussichtsplattform mit gläsernem Boden eingeweiht worden. Sie befindet sich in 345 Metern Höhe an der Seite des Wolkenkratzers 30 Hudson Yards. Öffentlich zugänglich wird der Bau ab März kommenden Jahres sein.