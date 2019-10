41,5 Millionen Sprecher: Spanisch erobert die USA

Die spanische Sprache spielt in den USA eine immer größere Rolle. Laut einem Bericht des Center for Immigration Studies leben derzeit rund 41,5 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten, die zu Hause Spanisch sprechen. Damit sind die USA eines der spanischsprachigsten Länder der Welt - hinter Mexiko, Kolumbien und Argentinien.

Auf Platz zwei der am weitesten verbreiteten Fremdsprachen ist Chinesisch mit 3,5 Millionen Sprechern. Insgesamt sprechen laut der Studie in den USA inzwischen 67.3 Millionen Menschen eine Fremdsprache zu Hause. Das ist ein neuer Rekord.