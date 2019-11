Dramatische Bilder: Feuer zerstört Hotel in Eastbourne

Im Hotel Claremont in Eastbourne unweit von Brighton ist an diesem Freitag ein Brand ausgebrochen. Fast das gesamte Hotel, das ganz in der Nähe der Kanalküste liegt, wurde von den Flammen zerstört.

Zahlreiche Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.

Die Sicherheitskräfte gaben auch die Entwarnung: niemand wurde verletzt. Alle Gäste und Angestellten des Hotel Claremont seien wohlauf.

Die Hotelgäste sollten anderswo in der Stadt untergebracht werden.