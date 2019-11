Bauernprotest: 5.000 Traktoren rollen nach Berlin

Rund 5.000 Traktoren sind am Dienstagmorgen auf dem Weg nach Berlin. Dort, vor dem Brandenburger Tor, wollen Landwirte aus ganz Deutschland heute gegen schärfere Regeln in der Landwirtschaft demonstrieren.

10.000 Teilnehmer sind für die Großkundgebung bei der Polizei angemeldet. Die Landwirte kritisieren geplante Änderungen in der Agrarpolitik der deutschen Regierung. Sie protestieren gegen die Pläne für schärfere Düngeregeln zum Schutz des Grundwassers sowie strengere Vorschriften in der Tierhaltung. Sie demonstrieren außerdem für einen Erhalt landwirtschaftlicher Betriebe sowie gegen eine "Verunglimpfung" von Bauern.

Am Vormittag findet im Bundestag eine Debatte zum Agrarhaushalt statt. Gegen Mittag sollen die Kundgebungen des Bauernprotestes vor dem Brandenburger Tor beginnen. Um 14 Uhr wollen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) zu den Bauern sprechen.

Bauern wollen mehr Mitsprache in der Agrarpolitik

Die landwirtschaftlichen Betriebe würden durch die Pläne der Regierung in ihrer Existenz gefährdet, sagen die Bauern. Bundesagrarministerin Julia Klöckner, Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hatten im September einen Aktionsplan zum Schutz der Insekten vorgestellt. Danach soll das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat 2023 verboten und Insektizide in Schutzgebieten untersagt werden.

In Berlin und Brandenburg sorgten die Traktoren am Dienstagmorgen im Berufsverkehr zum Teil für Behinderungen. Auf beiden Seiten des Brandenburger Tors standen am frühen Morgen bereits erste Bauern mit ihren Fahrzeugen. Zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor war kaum noch ein normaler Verkehr möglich. Viele Traktoren hatten Plakate an ihren Fahrzeugen befestigt.

Auf ihrer Fahrt kam es bei Überholmanövern zu zwei Unfällen. Die Brandenburger Polizei rief Autofahrer zur Vorsicht auf. "Überholen Sie nur an übersichtlichen Stellen und wenn Sie die gesamte Überholstrecke überblicken können!", twitterte die Brandenburger Polizei.

Sternfahrt aus allen Bundesländern, Bauern seit Sonntag unterwegs

Für die Großkundgebung machten sich Bauern aus allen Bundesländern in einer Sternfahrt auf den Weg in die Hauptstadt. Traktor-Konvois aus Süddeutschland waren bereits seit Sonntag unterwegs.

Umweltverbände warnen, Landwirtschaft und Klimaschutz gegeneinander auszuspielen

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) kritisiert eine "Verweigerungshaltung" der Bauern. Die Verbände hätten maßgeblich dafür gesorgt, dass es einen Reformstau zu Lasten der bäuerlichen Strukturen gebe, so der BUND-Chef Olaf Bandt. So seien der Umbau der Nutztierhaltung und eine Änderung des Düngerechts jahrelang blockiert worden. Bandt warnte davor, die Landwirtschaft und den Klimaschutz gegeneinander auszuspielen.

Naturschutzbund (Nabu) fordert eine bessere Verteilung von EU-Subventionen, damit die rund 60 Milliarden Euro, die dafür aus Brüssel zur Verfügung stehen, auch bei den Landwirtinnen und Landwirten ankommen, die umwelt- und klimafreundlich produzieren wollen, so der Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger.