Münchner greift Polizist mit Messer an: Mordkommission ermittelt gegen 23-Jährigen

Am frühen Morgen um 6.30 Uhr hat ein Mann bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof in München einen Polizisten von hinten mit einem Messer angegriffen.

Zwei Polizisten befanden sich bei der Kontrolle eines Unbeteiligten als sie von vom Täter angegangen und einer der beiden Polizisten, ein 30-jähriger Streifenpolizist, am Rücken verletzt wurde.

Auf Twitter suchte die Polizei nach Zeugen, die den Mann überwältigt und zu dessen Festnahme beigetragen haben. Er befindet sich in Haft.

Das Opfer wird im Krankenhaus behandelt, seine Verletzungen seien "nach aktuellem Stand schwerwiegender". Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen Deutschen.

Zum Tatmotiv konnte die Polizei bisher keine Angaben machen. Eine Verbingung zu der Person, die zum Tatzeitpunkt kontrolliert wurde, bestand nach Angaben des Polizeisprechers nicht.

Am Sonntag war es auch in Augsburg zu einer schweren Gewalttat gekommen, deren Hintergrund bisher unklar ist. Ein 49-Jähriger wurde auf dem Heimweg vom Weihnachtsmarkt von mehreren jungen Männern angegriffen und getötet.