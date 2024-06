Reichsbürger-Razzien in drei Bundesländern

Von Euronews mit AP

Die Polizei hat mehrere Razzien gegen mutmaßliche Reichsbürger durchgeführt. Die mutmaßliche Terrorgruppe wird beschuldigt, einen Umsturz geplant zu haben.

Die Bundesanwaltschaft hat mehrere Razzien gegen mutmaßliche Reichsbürger durchgeführt. Sie sollen Unterstützer der der mutmaßlichen "Reichsbürger"-Terrorgruppe "Gruppe Reuß" um Heinrich XIII. Prinz Reuß sein.

Die Polizei durchsuchte sieben Objekte und drei Grundstücke in Baden-Württemberg, Sachsen und Schleswig-Holstein.

Dem MDR zufolge sind an den Durchsuchungsmaßnahmen über 700 Beamte des Bundeskriminalamts, der Bundespolizei sowie der Landespolizeien von Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein beteiligt gewesen.

Der Spiegel berichtete, dass die beiden Beschuldigten, ein 73-jähriger Mann und eine 63-jährige Frau, laut der dpa unter Verdacht stehen, der "Reichsbürger"-Gruppe um Prinz Reuß zum Jahreswechsel 2021/2022 Räume in Sachsen für Rekrutierungsveranstaltungen bereitgestellt zu haben.

Was genau sind Reichsbürger?

Die Reichsbürger-Bewegung, die schätzungsweise 20.000 Mitglieder zählt, vereint unzufriedene, anti-establishment, rechtsgerichtete und andere Gruppen. Diese lehnen entweder die moderne Bundesrepublik ab oder sehnen sich nostalgisch nach einem vergangenen Deutschland zurück, indem sie sich die Rückkehr einer Monarchie wünschen.

"Die Reichsbürger gibt es schon seit langem, aber sie sind in den letzten Jahren stärker in Erscheinung getreten", erklärte Jakob Guhl vom Institute for Strategic Dialogue. "Es gibt viele Strömungen innerhalb dieser losen Bewegung, die verschiedene Untergruppen umfasst. Dazu gehören konkurrierende Personen, die sich als Anführer sehen, sowie solche, die versuchen, alternative Königreiche zu errichten", sagte er gegenüber Euronews.

Einige dieser Untergruppen, die Guhl beschreibt, idealisieren Deutschland, wie es 1937 während des Dritten Reiches war, während andere die Rückkehr zum Deutschen Kaiserreich von 1871 bis 1918 anstreben. Viele dieser Untergruppen lehnen moderne staatliche Strukturen ab, weigern sich, Steuern zu zahlen oder an Volkszählungen teilzunehmen, und tragen keine Personalausweise bei sich.

"Während der COVID-Pandemie gelang es dieser bestehenden Bewegung, sich mit Teilen anderer rechtsextremer Gruppen zu verbinden, die an den Protesten gegen Lockdowns beteiligt waren. Sie haben sich mit der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland (AfD), Impfgegnern, Anhängern von QAnon und alternativen Lebensweisen sowie Rechtsextremisten, Neonazis und Identitären verbündet", erklärte Guhl.