Kadettenball in Moskau mit 1.500 TeilnehmerInnen

Am Kadettenball in Moskau durften 1.500 Studentinnen und Studenten teilnehmen. Doch wie Valeria Kambekowa erklärt, gab es viel, viel mehr BewerberInnen, sie sagt, dass sich allein von ihrer Militärakademie 15 Paare um eine Teilnahme an dem Ball beworben hatten. Und nur ihr Partner und sie wurden angenommen.

Die festlich gekleideten Paare kamen aus allen Teilen Russlands und aus verschiedenen Republiken der ehemaligen Sowjetunion. Sie tanzten am Dienstagabend in Ballkleidern und Uniformen zu klassischer Musik.

Gefördert wurde das Event vom russischen Verteidigungsministerium, das dadurch patriotische Traditionen wieder aufleben lassen will.