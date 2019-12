Angriff auf US-Botschaft im Irak - Trump macht Iran verantwortlich

Im Irak haben mehrere Hundert Demonstranten die US-Botschaft in der Hauptstadt Bagdad attackiert und versucht, das Botschaftsgelände zu stürmen. Mehrere Wachhäuser am Eingangstor zu dem Botschaftskomplex standen in Flammen.

US-Präsident Donald Trump machte den Iran für die Ausschreitungen an der Botschaft verantwortlich und drohte Teheran mit Konsequenzen. "Der Iran orchestriert einen Angriff auf die US-Botschaft im Irak", twitterte Trump.

Ein Sprecher der Botschaft teilte mit, dass die Botschaft belagert sei, die Demonstranten es aber nicht geschafft hätten, den gesamten Komplex zu stürmen. Der Empfangsbereich der US-Botschaft wurde verwüstet.

Am Sonntag hatten die USA bei fünf Luftangriffen im Irak und in Syrien Einrichtungen der schiitischen Hisbollah- Miliz angegriffen. Dabei wurden 25 Menschen getötet und 50 weitere verletzt. Die USA machen die vom Iran unterstützte Miliz für Angriffe auf US-Soldaten im Irak verantwortlich, bei denen ein US-Bürger starb.