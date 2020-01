Teilweiser Abzug deutscher Soldaten aus dem Irak

Ein Teil der deutschen Soldaten hat den Irak verlassen - zumindest zeitweise. In einem Schreiben hatten Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) die Verantwortlichen im Bundestag über den Schritt informiert. Demnach sollten insbesondere die Standorte Bagdad und Tadschi im Zentralirak "vorübergehend ausgedünnt" werden. Die Soldaten wurden nach Jordanien und Kuwait verlegt.

Maas sagte in einem Interview in der ARD:

"Es ist ja so, dass diejenigen, die an einer Ausbildungsmission beteiligt sind, diese im Moment nicht mehr durchführen. Der gesamte Anti-IS-Kampf der Koalition ruht zurzeit. Und deshalb hat für uns die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten, die dort vor Ort sind, höchste Priorität. Das überprüfen wir tagesaktuell. Und wir haben bis jetzt alle Vorkehrungen getroffen, dass die Sicherheit für diejenigen Soldatinnen und Soldaten, die vor Ort sind, auch gewährleistet ist."

Von der Verlegung sind 35 Soldaten betroffen - der Großteil ist in Tadschi für die Ausbildung irakischer Kräfte zuständig. Die deutsche Bundeswehr unterstützt den Kampf gegen den IS.

Einsatz könnte weitergehen

Unterdessen betonten Kramp-Karrenbauer und Maas, dass die Gespräche mit der Regierung in Bagdad über eine mögliche Weiterführung des Einsatzes im Irak fortgesetzt werden. Die grundsätzliche Bereitschaft seitens der Bundeswehr "in einem international koordinierten Rahmen" ist da, sofern der Irak es wünsche und die Lage es erlaube.

Nach dem tödlichen US-Luftangriff auf den iranischen General Soleimani in Bagdad hatte das irakische Parlament den Abzug der im Land stationierten US-Soldaten gebilligt. Außerdem drängten die Abgeordneten darauf, dass die Regierung Vorbereitungen für einen Abzug aller ausländischen Einheiten treffe, die an dem US-geführten Militärbündnis gegen den IS beteiligt sind.