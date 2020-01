Schlagerstar Giovanni Zarrella: der Newcomer 2020 ist schon 41

Florian Silbereisen (38) stellt am Samstagabend in der ARD die in Berlin live aufgenommenen "Schlagerchampions" vor. Und der Newcomer des Jahres 2020 ist Giovanni Zarrella. In der ARD singt der in Hechingen 1978 geborene Italiener "Dammi" (Wahnsinn), ein italienische Version von Wolfgang Petrys Hit "Wahnsinn" - aus Zarrellas drittem Solo-Album mit dem Titel "La vita è bella".

Dabei ist Giovainni Zarrella schon lange im Musikgeschäft und als Moderator tätig. Zuletzt trat er auch zusammen mit DSDS-Gewinner Pietro Lombardi auf.

Verheiratet ist Giovanni Zarrella ist mit der zwei Jahre älteren Jana Ina, die aus Brasilien kommt und als Model bekannt wurde. 2008 hatten die beiden auf ProSieben in der Reality-TV-Doku "Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger" die Zeit vor der Geburt ihres ersten Kindes dargestellt. Das Paar hat einen 2008 geborenen Sohn und eine 2013 geborene Tochter.

Vor seiner Solokarriere war Giovanni Zarrella von 2001 bis 2006 in der Popband Bro’Sis.

Auch auf Twitter gibt es Kritik der Zuschauer daran, dass Zarrella 2020 als Newcomer ausgezeichnet wird.

Generell finden viele TV-Zuschauer, dass bei den Schlagerstars alle Jahre wieder dieselben Sängerinnen und Sänger auftreten.

Als Sänger des Jahres wird der 67-jährige Roland Kaiser geehrt, der auch im Duo mit Barbara Schöneberger auftritt.

