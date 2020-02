Extremwetter in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Teile Österreichs, Deutschlands und der Schweiz kämpfen mit starken Regenfälle und Sturm. Im Tiroler Ort Kössen wurden Straßen und Häuser geflutet. Die Überschwemmungen wurden durch den gefrorenen Boden verstärkt. Die Feuerwehr ist in der Region seit Sonntag verstärkt im Einsatz. In einigen Skigebiete lief der Betrieb nur eingeschränkt.

In Oberösterreich waren wegen des Sturms Tausende Haushalte zwischenzeitig ohne Strom. Bäume stürtzten auf Straßen und Stromleitungen.

In der Schweiz wurde wegen Sturmtief Petra im Flachland mit Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometern gerechnet.

Mosel in Trier: Pegelstand fünf Meter über normal

In Südwestdeutschland trat die Mosel über die Ufer. In Trier lag der Pegel am Morgen bei gut 8,60 Metern - das sind mehr als fünf Meter über normal. Im Laufe des Tages sollte der Scheitelpunkt erreicht werden, so das Hochwassermeldezentrum Rheinland-Pfalz.

Grund für die Hochwasser sind vor allem starke Niederschläge in Frankreich in den Vogesen, wo die Mosel entspringt. Auch Luxemburg ist vom Hochwasser betroffen. Der Deutsche Wetterdienst warnte für die Region vor starken bis stürmischen Böen.

In Saarbrücken wurde die Stadtautobahn wegen Überschwemmungen nach Dauerregen gesperrt. Auch in Freiburg und Umgebung musste die Feuerwehr verstärkt ausrücken. In Bayern gab es wegen orkanartiger Böen und Dauerregen ebenfalls Probleme.