Corona-Alarm: Zwei Wochen Zwangsurlaub auf Kreuzfahrtschiff

Die japanischen Behörden haben rund 3700 Urlauber und Besatzungsmitglieder eines vor Yokohama auf Reede liegenden Kreuzfahrtschiffs unter Quarantäne gestellt. Ein 80-jähriger Urlauber aus Hongkong, der am 25. Januar von Bord ging, war mit dem Coronavirus infiziert, daraufhin wurden mehr als 270 Personen untersucht, die möglicherweise mit dem Chinesen in Kontakt getreten waren. Bei zehn Menschen wurde festgestellt, dass auch sie den Erreger in sich tragen, sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

An Bord der unter britischer Flagge fahrenden Diamond Princess befinden sich Menschen aus 56 Ländern. Nach Anordnung der japanischen Behörden müssen sie zwei weitere Wochen auf dem Schiff bleiben. Die Diamond Princess war am 20. Januar in Yokohama in See gestochen und hatte später in Kagoshima sowie Hongkong Halt gemacht.