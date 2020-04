Trotz Corona: Dänen singen ihrer Königin ein Ständchen zum 80.

View this post on Instagram

Som en ganske særlig overraskelse blev Hendes Majestæt Dronningen her til formiddag fejret på afstand af repræsentanter for Hoffets Damer og Herrer, der blandt andet består af Hoffets øverste embedsmænd. Fra Fredensborg Slotshave udbragte forsamlingen et nifoldigt leve for Majestæten, der overværede begivenheden fra Havesalen.⁣ ⁣ Majestæten takkede efterfølgende for den herlige overraskelse og for den tale, som Hofmarskallen kort forinden, traditionen tro på Dronningens fødselsdag, havde holdt på vegne af Hoffets Damer og Herrer.⁣ ⁣ 📸 Kongehuset og Keld Navntoft ©️⁣