Heute um 16 Uhr wird Frankreich in rote und grüne Coronavirus-Zonen eingeteilt und Premierminister Edouard Philippe stellt den Plan für den Weg aus dem Lockdown ab dem 11. Mai vor. Zudem wird erwartet, dass der Regierungschef ankündigt, welche Strafen bei Nichtbeachtung der Maskenpflicht und anderer Vergehen gegen die neuen Corona-Regeln verhängt werden.

Wegen der vielen Fälle von Covid-19 bleiben der Großraum Paris und das Elsass Risikogebiete und deshalb rote Zonen. Zuvor hatte es auch orangefarbene Zonen gegeben, die ab heute Nachmittag grün oder rot zugeordnet werden.

Bei der Einteilung in rote oder grüne Zonen werden die Zahl der Covid-19-PatientInnen in den Krankenhäusern - besonders auf den Intensivstationen - und die Zahl der vor Ort möglichen Tests berücksichtigt. Zur Zeit werden noch mehr als 23.000 Menschen, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben, in französischen Krankenhäusern behandelt. Mehr als 25.000 PatientInnen sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Frankreich verstorben. Besonders in Alten- und Pflegeheimen gab es viele Todesfälle.

Kritik des linken Oppositionspolitikers Mélenchon

Der Linken-Politiker Jean-Luc Mélenchon kritisiert seit Tagen die französische Regierung wegen ihres Umgangs mit der Coronavirus-Krise. Er hält die Öffnung von Schulen und Vorschulen für verfrüht und warnt vor den Problemen in den öffentlichen Verkehrsmitteln - vor allem in und um Paris. So werden am 11. Mai weit weniger Vorortzüge, Metros und Busse unterwegs sein als normalerweise, aber die Regierung wisse laut Mélenchon nicht, wieviele Beschäftigte wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren wollten.

Unternehmen und Beschäftigte wurden aufgefordert, die Arbeit im Homeoffice fortzusetzen, damit die Abstandsregeln in den öffentlichen Verkehrsmitteln eingehalten werden können. Zudem sollten mehr Französinnen und Franzosen mit dem Fahrrad fahren.

Schulen und Vorschulen sollen laut Plänen der Regierung schrittweise und mit weniger Kindern ab Mitte Mai wieder geöffnet werden.

Bisher hat Frankreich - im Vergleich zu Deutschland - nur wenige Coronavirus-Tests durchgeführt.

Ab der kommenden Woche sollten alle PatientInnen, die Coronavirus-Symptome aufweisen, getestet werden können. In den vergangenen Monaten wurden Verdachtsfälle in Frankreich aufgefordert, sich zu Hause zu isolieren und nur bei einem schweren Verlauf der Krankheit per Notruf um Hilfe zu bitten.