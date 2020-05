"Albtraum aller Eltern": 125 Kinder in Frankreich, 100 in USA erkrankt

Der Gouverneur von New York spricht vom "Albtraum aller Eltern". Andrew Cuomo sagte, dass in New York nun etwa 100 Fälle der Erkrankung untersucht werden, die als pädiatrisches entzündliches Multisystem-Syndrom ( oder PIMS) bezeichnet wird. Sie greift Blutgefäße und Organe an, die Symptome ähneln der Kawasaki-Krankheit und einem toxischen Schock. Dabei ist nicht die Lunge besonders betroffen, sondern insbesondere das Herz.

Ärzte aus dem italienischen Bergamo haben die Krankheit in einem Artikel in der Fachzeitschrift THE LANCET31103-X.pdf) beschrieben.

Drei tote Kinder im US-Bundesstaat New York?

Drei Kinder sind offenbar an dieser Entzündungsreaktion gestorben, darunter ein 5 Jahre alter Junge aus New York City. Zwei weitere Todesfälle werden auf einen möglichen Zusammenhang mit dem Syndrom untersucht. Andrew Cuomo foderte die Krankenhäuser dazu auf, bei derart erkrankten Kindern sofort einen Coronavirus-Test durchzuführen.

Der Gouverneur hat auch eine Informationskampagne gestartet, die Eltern dazu aufruft, einen Kinderarzt zu konsultieren, wenn Kinder unter Symptomen wie anhaltendem Fieber, Ausschlag, Bauchschmerzen und Erbrechen leiden.

In den USA traten etwa 23 Prozent der Fälle bei Kindern unter 5 Jahren auf, etwa 29 Prozent bei Kindern im Alter von 5 bis 9 Jahren, etwa 28 Prozent im Alter von 10 bis 14 Jahren und 16 Prozent im Alter von 15 bis 19 Jahren.

Etwa 125 Fälle erkrankter Kinder in Frankreich

In einer Mitteilung zum Coronavirus fordert das französische Gesundheitsministerium Haus- und Kinderärzte zu besonderer Aufmerksamkeit auf. Als Symptome werden Herzfunktionsstörungen, Fieber, Verdauungsstörungen und anhaltende Entzündungen genannt.

Insgesamt sollen in Frankreich etwa 125 Kinder an der neuen Hyperinflammationskrankheit, bei der im Körper eine überschießende Entzündungsreaktion ausgelöst wird, erkrankt sein. Einige litten unter scharlachähnlichem Ausschlag.

Ein Kind mit Vorerkrankung sei gestorben, berichtet Professor Alexandre Belot aus Lyon in Le Monde. Er ist davon überzeugt, dass der Zusammenhang zwischen der Inflammationskrankheit - die in Frankreich als "Kawasaki like" bezeichnet wird - und Covid-19 nachgewiesen werden konnte.

Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland wurden nationale Register angelegt, um die Krankheit aufzuzeichnen.

Wie ZEIT ONLINE berichtet wurden auch in Deutschland wenige Fälle beobachtet. Allerdings stehe ein genauer Zusammenhang der erkrankten Kinder mit dem Coronavirus bisher nicht fest, meint Professor Reinhard Berner, der die Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum in Dresden leitet.

In den allermeisten Fällen haben Kinder nur sehr milde Symptome, wenn sie sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben.