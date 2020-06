Covid-19 in Schweden und anderswo in Euronews am Abend vom 18.06

😷 Hallo an diesem Donnerstagabend,

eine neue Niederlage für Viktor Orban vor dem Europäischen Gerichtshof.

In einem Ort in Schweden ist die Coronavirus-Lage besonders dramatisch. Insgesamt gibt es in dem Land jetzt etwa 5.000 Tote in Verbindung mit Covid-19.

✈️ Kommen jetzt die "Rache-Reisen" - und mehr Trends, die übel sind für die Umwelt?

🛫 Fliegen in Zeiten von Covid-19 - ein Blick hinter die Kulissen am Flughafen Lyon. Unsere Kollegin Laurence Alexandrowicz hat sich umgeschaut am Airport St; Exupèry oder LYS.

🦠 Wer zu Wladimir Putin will, muss sich komplett desinfizieren lassen.

👮🏼‍♂️ Ein russischer Auftragsmord in der deutschen Hauptstadt? Zwischen Berlin und Moskau bleibt die Lage angespannt.

🇪🇺 Das sind Angela Merkels Pläne für die deutsche EU-Präsidentschaft...

🌍 Ex-Papst Benedikt ist in Bayern.

Ein Enthüllungsbuch über US-Präsident Donald Trump von seinem Ex-Berater John Bolton sorgt für Schlagzeilen.

🎮 Eine PS4 für 95 Euro? Dieses Schnäppchen hat so viele Kunden angelockt, dass die Polizei einschreiten musste.

