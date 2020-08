1 Festnahme bei Protesten vor Shell Zentrale

Vor dem Shell Centre in London haben am Freitag Mitglieder der Organsation Extinction Rebellion demonstriert. Mindestens eine Person wurde festgenommen. Zuvor hatten Aktivisten das Wort "Lies", also Lüge an den Eingang des Gebäudes gesprüht.

Nur Minuten nach Beginn der Aktion kam es zu der Festnahme. Dann wurde die junge Frau festgenommen. Vier Polizisten trugen sie in ein Fahrzeug der Polizei.