Mit 25,4° heißeste Novembernacht in Sydney - Hitzewelle in Australien

In der Küstenmetropole Sydney ist die heißeste Novembernacht seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 160 Jahren. Das meldet u.a. THE GUARDIAN.

Viele Menschen zieht es an diesem Wochenende an den Strand, doch die Gesundheitsbehörden riefen die Menschen dazu auf, am besten drinnen zu bleiben und überall die Abstandsregeln zur Eindämmung des Coronavirus einzuhalten. Das Land hat sich so gut wie komplett vom Ausland abgeschottet, um die Pandemie einzudämmen - mit dem Ziel "0 Ansteckungen". Wer aus dem Ausland einreist, muss in einem Hotel auf eigene Kosten in Quarantäne.

Die Wetterbehörden von New South Wales sprechen von einer schrecklich heißen Nacht und Temperaturen von 30° schon am sehr frühen Morgen.

Am Samstag überschritten die Temperaturen in Sydney nach Angaben der Meteorologiebehörde BoM tagüber bereits die 40 Grad-Marke. im Landesinneren in den Bundesstaaten New South Wales, Queensland und Victoria sowie in South Australia war es sogar 42 Grad heiß. Die Behörden in New South Wales warnten vor einem hohen Risiko von Buschfeuern.

Der Sommer auf der Südhalbkugel der Erde beginnt zeitgleich mit dem Winter im Norden. Im "schwarzen Sommer" 2019/2020 hatten verheerende Buschbrände in Australien mehr als zwölf Millionen Hektar Land verwüstet. Mindestens 30 Menschen und unzählige Tiere kamen ums Leben.

Am vergangenen Donnerstag prognostizierte die Wetterbehörde BoM allerdings für diese Saison einen eher nassen Sommer mit geringerer Brandgefahr.

Nach einer Mitte November veröffentlichten Studie erwärmt sich Australien stärker als der Durchschnitt des Planeten. Im sechsten Klimareport der Wissenschaftsbehörde Csiro und der BoM heißt es, das australische Klima habe sich seit 1910 durchschnittlich um 1,44 Grad Celsius erwärmt. Die Länge der Buschbrand-Saison nehme bereits seit den 1950er Jahren zu.