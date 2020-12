In Zentralkroatien hat es ein weiteres Erdbeben gegeben. Seismologen gaben dessen Stärke mit 6,4 an. Kroatischen Medienberichten zufolge sei ein erheblicher Sachschaden in der Hauptstadt Zagreb und im Epizentrum des Bebens entstanden. Dieses befand sich rund 45 Kilometer südöstlich der Hauptstadt nahe der Ortschaft Petrinja.

Erst am Montag waren in der Region zwei Erdstöße registriert worden - mit Stärken von 5,2 und 5,0. Zuletzt hatte die Erde in Kroatien im Frühjahr gebebt. Im März hatte ein Beben der Stärke 5,4 in Zagreb mehr als 40 Menschen verletzt, zahlreiche Gebäude wurden zerstört.

Auch in den Nachbarländern wie Österreich und Italien waren die Erdstöße an diesem Dienstag zu spüren. Auf Twitter schrieben zahlreiche Nutzer aus Italien, dass sie das Beben bemerkt hätten. Von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien (ZAMG) hieß es, dass man das Beben mit 6,1 registriert habe. Auch in den Regionen Kärnten, Wien und in der Steiermark habe man die Erdbewegungen registriert.