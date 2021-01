2 französische Soldaten getötet: Sprengsatz explodiert unter Auto

In Mali in Westafrika sind zwei französische Soldaten getötet worden, eine Frau und ein Mann. Ein weiterer Soldat wurde verletzt. Ein Sprengsatz war unter ihrem Fahrzeug explodiert.

Der Vorfall ereignete sich demnach bei einer Aufklärungsfahrt in der östlichen Region Menaka.

Die französische Verteidigungsministerin Florence Parly schrieb auf Twitter, Frankreich habe zwei seiner Kinder verloren. Sie ehre ihren Einsatz und denke an die Familien der Gefallenen.

La France a perdu deux de ses enfants. Je rends hommage à la force de l’engagement du sergent Yvonne Huynh et du brigadier Loïc Risser, du 2e régiment de hussards de Haguenau. Ils incarnent l'honneur et la bravoure des hussards de Chamborant. Mes pensées vont à leurs familles. pic.twitter.com/91r9oCXByh — Florence Parly (@florence_parly) January 2, 2021

Präsident Emmanuel Macron würdigte den Beitrag der Gefallenen im Kampf gegen den Terrorismus, den Frankreich entschlossen fortführen werde.

Deux soldats du 2ème régiment de hussards de Haguenau sont morts pour la France dans l’accomplissement de leur devoir au Mali. Le Président de la République partage la douleur de leurs familles, de leurs proches et de leurs frères d’armes.https://t.co/O9esDYH360 — Élysée (@Elysee) January 2, 2021

Vor einer Woche waren drei französische Soldaten in Mali umgekommen. Eine der Terrororganisation Al-Kaida nahe stehende Gruppe hat sich zu diesem Anschlag bekannt.

Der Norden Malis war 2012 vorübergehend in die Hände von Rebellengruppen geraten, bevor Frankreich militärisch eingriff. Die frühere Kolonialmacht ist in Westafrika mit Tausenden Soldaten am Einsatz gegen Islamistenmilizen beteiligt. In den Staaten der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt - sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv.

Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. Die Bundeswehr ist in Mali an einem UN-Einsatz und einem Ausbildungseinsatz beteiligt.