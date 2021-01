Applaus, Schokolade und Flugumleitungen - an Bord mit Nawalny

Anhängerinnen und Anhänger von Alexej Nawalny wollen an Bord Selfies mit ihm machen. Sie danken ihm für seinen Einsatz. Alexej sah sich eben Cartoons an, er sieht ganz entspannt aus. Meine Sitznachbarin bot ihm Schokolade an, die sie für ihn gekauft hatte. Sie hatte Glück und saß genau vor ihm.