In Madrid hat es in einem mehrstöckigen Gebäude eine Explosion gegeben. Das Haus wurde weitgehend zerstört.

Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben, so Bürgermeister Jose Luis Martinez Almeida. Acht weitere Personen wurden verletzt. Das Innere des Gebäudes stand in Flammen.

Die Bewohner von Nachbargebäuden wurden in Sicherheit gebracht, darunter auch die eines Seniorenheims. Sie wurden vorübergehend in einem gegenüberliegenden Hotel untergebracht.

Dem Bürgermeister zufolge hängt die Explosion vermutlich mit einem Gasleck zusammen. Offenbar waren Arbeiter gerade dabei, die Gasleitungen zu prüfen.

Nach der Explosion in Madrid AFP

Die Explosion in der Calle Toledo - unweit der U-Bahn-Station Puerta de Toledo - in Madrid ereignete sich an diesem Mittwochnachmittag nach 15 Uhr.