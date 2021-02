Düstere Corona-Lage in Europa am Freitag - Euronews am Abend 05.02.

💙 Guten Abend!

🖤 An diesem Freitag berichtet unsere Kollegin Felipa Soares aus dem EU-Land, in dem die britische Mutante besonders schlimm wütet. "Wir haben es nicht geschafft, uns zu verabschieden", das sagt eine Familie, die wie so viele trauert - um einen der vielen Menschen, die an Covid-19 gestorben sind.

😷 Wohl keine Lockerungen in Deutschland: Spahn will schneller impfen, Wieler warnt vor Mutationen.

🌍 Ein Blick über die Grenzen: Die Corona-Lage in Europa an diesem Freitag.

💉 Serbien steht beim Impfen europaweit auf Platz 2 - wie Belgrad das geschafft hat.

🔴 Russland weist drei Diplomaten aus EU-Staaten aus.

✈️ Der umstrittene Besuch des EU-Beauftragten Josep Borrell in Moskau.

🙁 UNREPORTED EUROPE: Das elende Leben auf der Balkanroute. Die euronews-Reportage aus Bosnien.

☕️ Wenn der Kaffee komisch schmeckt. Was können Menschen tun, die nach Covid-19 nichts mehr riechen?

🐾 🌱Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins - hoffentlich nicht allzu kalte - Wochenende! ❄️☃️