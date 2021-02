"Guck mal bei den Chips" Überwachungskamera filmt Tanz im Supermarkt

Das Video, das die Überwachungskamera in einem Supermarkt in Bordeaux aufgenommen hat, erregt in Frankreich für Aufsehen. "Guck mal bei den Chips", sagte eine lachende Beschäftigte zur Leiterin des Lebensmittelgeschäfts, als sie entdeckte, wie ein junges Paar zwischen den Regalen tanzte.

Im Radio lief gerade "Vamos a baïlar, Calipso mi amooor...", ein Song aus den 80er Jahren von Elli Medeiros, wie der Sender FRANCE 3 berichtet.

Die Supermarktchefin Stéphanie Sarrau hatte das Video zuvor auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht. Sie möchte den jungen Leuten ein kleines Geschenk machen. Stépahnie Sarrau meint: "Da denkt man, Bars und Diskotheken sind geschlossen, junge Leute müssen ja etwas tun, um sich auszudrücken, sie tanzen..."

Manchmal tanzt ein Kunde ganz allein - wieder vor dem Regal mit den Chips.

Il doit vraiment se passer quelques chose dans notre rayon « chips »... Posted by Stéphanie Sarrau on Wednesday, February 10, 2021

Auch der junge Mann, der an der Kasse arbeitet, erklärt, dass er schon mal in Schwung kommt, wenn ihn die Musik dazu ermuntert.

Im Supermarkt am Bahnhof St. Jean in Bordeau freuen sich die Managerin und die Beschäftigten darüber, dass sie es schaffen, in diesen harten Zeiten gute Laune zu verbreiten.

Der Song, der gerade im Radio lief

Vielleicht wollen Sie auch zu "A Bailar Calypso" tanzen? Zu Hause...