Dänemark will rund 100 syrischen Kriegsflüchtlingen die Aufenthaltsgenehmigung entziehen. Die dänische Regierung hatte von Anfang an klar gemacht, dass sie Rückführungen vornehmen werde, sobald die Situation in Syrien dies zulasse. Die Europäischen Kommission hat diesen Schritt gegenüber Euronews kritisiert.

"Dänemark sollte im Moment niemanden zur Rückkehr nach Syrien zwingen", sagte der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarčič.

"Wir untersuchen das und werden sicher mit allen sprechen, die denken, dass die Zeit für eine Rückkehr gekommen ist. Denn, ich wiederhole, die Rückkehr sollte freiwillig, sicher, würdevoll und nachhaltig sein und die Bedingungen für eine solche Rückkehr sind in Syrien noch nicht gegeben", so Janez Lenarčič weiter.

Die dänische Einwanderungsbehörde hat die Hauptstadt Damaskus und die umliegende Region als sicheres Gebiet für die Rückkehr von Geflüchteten erklärt.

Euronews hat das dänische Ministerium um eine Antwort auf dden Kommentar von EU-Kommissar Janez Lenarčič gebeten und wartet auf eine Antwort.