LIVE Webcam der Weißkopfseeadler - Das Schlüpfen steht kurz bevor!

Faszinierende Bilder liefert eine Webcam aus dem Nest von zwei Weißkopfseeadlern über dem Big Bear Lake im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Adlerpaar brütet seine zwei Eier aus.

Tausende Fans von Jackie und Shadow, so die Namen der Adler, fiebern vor den Monitoren mit und hoffen, das dieses Mal alles gut geht. Denn das Paar hatte bisher wenig Glück. Zwei Eier hatte es in diesem Jahr an Raben verloren, ein weiteres war verunglückt.

Nun steht das Schlüpfen des Nachwuchses kurz bevor und die Webcam-Klicks laufen heiß. Die Freunde der Big Bear-Adler sind auf “pip watch” - ein "pip" ist das erste Loch, das der Adler in die Eierschale schlägt, um zu schlüpfen, kommentieren die Fans in der Community.

"Während der ersten Wochen entwickelt das Küken einen Eizahn an der Spitze seines Schnabels. Mit diesem Eizahn bricht das Küken durch die innere Membran in die Luftzelle und nimmt seinen ersten Atemzug. An diesem Punkt kann das Adlerjunge piepsen", erklären die "Friends of Big Bear Valley".

Den ersten "pip" feierten die Fans des Adlerpaares vor einigen Tagen.

Jackie und Shadow nisten seit Dezember in einem Baum über dem Big Bear Lake. Ihre Fans konnten die Fortschritte des Adlers über eine Webcam verfolgen. Das erste Ei wurde am 8. Februar gelegt, das zweite Ei am 11. Februar, so Friends of Big Bear.