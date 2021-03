Unter Querdenker gegangen: Nena sagt "Danke Kassel"

Auf Twitter gehört die Sängerin Nena kurz vor ihrem 61. Geburtstag am 24. März zu den meistdiskutierten Themen. Dabei wollen nur wenige der Frau, die mit den "99 Luftballons" zu Beginn der 80er Jahre international bekannt wurde, gratulieren. Doch - einige schreiben, dass sie es gut finden, dass Nena sich getraut hat, sich auf die Seite der Querdenker zu stellen. Auf ihrem offiziellen Instagram-Konto hat Nena einen Post veröffentlicht, in dem sie "Danke Kassel" schreibt - und dazu "Liebe wird aus Mut gemacht" - wie sie in "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" gesungen hat. (Siehe weiter unten)

Am Samstag hatten in der nordhessischen Stadt Kassel mehr als 20.000 - mit-initiiert von der Querdenken-Bewegung - gegen die geltenden Corona-Regeln demonstriert. Dabei wurden Polizeikräfte und Journalist:innen gewaltsam angegriffen. Es kam auch zu Auseinandersetzungen mit Gegendemonstrant:innen.

Unterlegt hat Nena ihre Story mit Musik von Xavier Naidoo, der schon im vergangenen Jahr zusammen mit Attila Hildmann auf Telegram Verschwörungsmythen verbreitet hatte.

Auf Twitter gibt es viel Kritik an Nena für ihren Post.

Twitter-Userin Marie von den Benken formuliert den Nena-Songtext um.

Und von Gegner:innen der Corona-Regeln wird Lena gefeiert.

Instagram-Story AUF NENA OFFICIAL

Schon vor einigen Monaten hatte Nena mit einem Instagram-Post für Verwirrung gesorgt. Damals hatte sie geschrieben, sie sei "nicht hypnotisiert von Angst". Ihre Fans hatte Nena aufgefordert, "ins Licht zu gehen". Da das neue Album der Sängerin den Titel "Licht" trägt, dachten viele damals eher an eine PR-Aktion - zumal Nenas Management erklärte, die Künstlerin sehe zwar einiges kritisch - wie die Maskenpflicht-, doch sie stelle sich nicht auf eine Seite.

Die neue Story auf Instagram gehört zu den Video-Posts, die nur kurz zu sehen sind.