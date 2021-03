NoDeliveryDay: Fahrradboten streiken 24 Stunden

Mit einem eintägigen Streik haben Fahrradkuriere in mehreren italienischen Städten zum Protest gegen Hungerlöhne und prekäre Arbeitsbedingungen in der Essenlieferbranche aufgerufen.

Unter dem Motto "Ein Tag ohne Lieferung" (#NoDeliveryDay) baten sie Kunden, 24 Stunden lang aus Solidarität auf Bestellungen zu verzichten.

Der Streik fand statt, obwohl in der vergangenen Woche einer Einigung zwischen den Gewerkschaften und dem Lieferfirmenverband Assodelivery über ein Rahmenprotokoll zustande gekommen war. Ob sich an der Lage der Fahrradkuriere so schnell etwas ändert, ist unwahrscheinlich.

Erst Ende Februar waren in Italien mehrere große Online-Essenslieferdienste wegen unzumutbarer Arbeitsbedingungen zu einer Strafe von 733 Millionen Euro verdonnert worden.

Online-Essenslieferdienste haben zurzeit Hochkonjunktur. Wegen der Corona-Pandemie lassen sich viele Menschen in aller Welt Produkte nach Hause liefern.