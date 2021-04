22 231 Neuinfektionen in Deutschland - Tests auch vor Ramadan-Gebeten

An diesem Mittwoch verzeichnet das Robert Koch-Institut 22 231 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden in Deutschland. Gleichzeitig sind 312 weitere Menschen an Covid-19 verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz sinkt deutschlandweit laut RKI auf 160,6.

Tests vor Moscheen und für Jugendliche, die Fußball spielen

In Berlin werden seit Beginn des Ramadan Coronavirus-Schnelltests vor dem Besuch der Gebete in einer Moschee angeboten. Dabei gibt es auch weiterhin Erklärungsbedarf zu den Tests in Türkisch.

Ein junger Mann erklärt, dass seine Familie und er dank Whatsapp und anderer moderner Technologie trotz der Kontaktbeschränkungen im Ramadan gut durch die Pandemie kommen.

Zudem bietet der Unternehmer Mehmet Matur, der sich seit Jahren ehrenamtlich im Berliner Fußball engagiert, in einem mobilen Testlabor Coronavirus-Tests für Jugendmannschaften. Der 61-Jährige berichtet gegenüber Anadolu von bürokratischen Anfangsproblemen. Und Matur erklärt, dass sich die in den Klubs aktiven Schülerinnen und Schüler hier jetzt zwei Mal pro Woche kostenlos testen lassen können.

Wie der Tagesspiegel berichtet hatte Mehmet Matur - der in Köln in die Schule gegangen ist und danach mit seinen Eltern einige Jahre in die Türkei zurückkehren musste - 2013 für seine unermüdliche Arbeit den DFB-Integrationspreis bekommen.