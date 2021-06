"USA is back": Joe Biden auf Europa-Tour

Zwei Tage vor dem Beginn des G-7-Gipfels in Cornwall ist US-Präsident Joe Biden am Mittwoch in Großbritannien eingetroffen.

Sein Flugzeug landete am Mittwochabend auf dem Luftwaffenstützpunkt Mildenhall in Ostengland, der vom US-Militär genutzt wird. Begleitet wird der US-Präsident von First Lady Jill Biden. Es ist die erste Auslandsreise Bidens seit seinem Amtsantritt im Januar.

Das Programm ist gut gefüllt: Am Donnerstag ist ein bilaterales Treffen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson in Cornwall geplant. Von Freitag bis Sonntag tagen die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen in dem Badeort Carbis Bay.

Am Montag nimmt Biden am Nato-Gipfel in Brüssel teil und am Tag darauf an einem Spitzentreffen mit EU-Vertretern. Am Mittwoch kommender Woche findet dann ein mit Spannung erwartetes Gipfeltreffen Bidens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf statt, bevor der US-Präsident nach Washington zurückkehrt.