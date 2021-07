Referendum: Fällt das absolute Abtreibungsverbot in San Marino?

In San Marino könnte das Abtreibungsverbot fallen. Das kleine Land, das als Enklave im Norden Italiens liegt, wird am 26. September ein entsprechendes Referendum abhalten.

Abtreibungen sind in San Marino in jedem Fall verboten. Ähnlich strenge Gesetze gibt es in Europa nur noch in Andorra und Malta.

In Liechtenstein darf eine Frau ihre Schwangerschaft nur vorzeitig beenden, wenn ihre Gesundheit oder ihr Leben gefährdet ist oder sie nach einer Vergewaltigung schwanger wurde. In Monaco und Polen sind Abtreibungen zudem möglich, wenn der Fötus schwere Missbildungen vorweist.